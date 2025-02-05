Galatasaray'da 3 Eksik

Süper Lig ekibi Galatasaray ile Trendyol 1. Lig ekibi Geosis Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Son Güncelleme:
Galatasaray'da 3 Eksik

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Geosis Boluspor’a konuk olacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına Bolu deplasmanından çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un Boluspor mücadelesinde ideal ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor.

Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Boluspor
Son Güncelleme:
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Kırıklarelispor'u Mağlup Etti Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Kayıpsız Devam Etti
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
Amedspor, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlanıyor Amedspor, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlanıyor
Milan Transferde Bombayı Patlattı: Joao Felix Resmen Açıklandı Milan Transferde Bombayı Patlattı
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
Abdülkerim Bardakcı PFDK’ya Sevk Edildi Abdülkerim Bardakcı PFDK’ya Sevk Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Ne Benzinli Ne Dizel! Ocak Ayının En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri Belli Oldu Ne Benzinli Ne Dizel! Ocak Ayının En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri Belli Oldu
40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor 40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor
Valilik Tamamen Yasakladı: Bu Belgeyi Almayan Yandı Valilik Tamamen Yasakladı: Bu Belgeyi Almayan Yandı
Emniyet Şeridinde Can Pazarı: Ölü ve Yaralılar Var Emniyet Şeridinde Can Pazarı
İkramiyede İmzalar Resmen Atıldı: Hesaplara Ek 39 Bin 250 Lira Yatacak! İkramiyede İmzalar Resmen Atıldı: Hesaplara Ek 39 Bin 250 Lira Yatacak!