Yanlışlıkla Kırmızı Kart Görmüştü! Futbol Federasyonu Kararını Açıkladı

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında oynanan Wolfsburg-Stuttgart maçında, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Atakan Karazor, kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın hakemi Sven Jablonski, Karazor'a faul yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Ancak ekrana yansıyan görüntülerde durumun öyle olmadığı anlaşıldı.

Faul pozisyonunda Wolfsburglu Maximilian Arnold'ın, Atakan Karazor'a faul yaptığı ekranlara yansıdı.

Stuttgart maçı 10 kişi tamamlarken karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Hakemin Atakan Karazor'a ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermesinden dolayı VAR karara müdahale edemedi.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA GELDİ

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Atakan Karazor'a gösterilen kırmızı kartın hakem hatası olduğu belirtildi ve Karazor'a gösterilen kartın iptal edildiği açıklandı.

Öte yandan Karazor'a gösterilen ilk sarı kartın ise geçerliliğini koruduğuna dikkat çekildi.