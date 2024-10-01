Türkiye'den Balkan Şampiyonası'nda 111 Madalya

Karadağ'da düzenlenen 33. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 111 madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Bar şehrinde gerçekleştirilen organizasyona, 12'si konuk ülkelerden olmak üzere toplam 25 ülkeden 600'ün üzerinde atlet katıldı.

Şampiyonada Türkiye'yi 15 kadın, 48 erkek sporcu temsil etti.

Erkeklerde 33 altın, 27 gümüş ve 14 bronz madalya alan Türkiye, kadınlarda ise 23 altın, 8 gümüş, 6 bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA