Türkiye'den Balkan Şampiyonası'nda 111 Madalya

Karadağ'da düzenlenen Balkan Atletizim Şampiyonası'nda milliler madalya üstüne madalya aldı. Türkiye toplamda 111 madalya aldı.

Son Güncelleme:
Türkiye'den Balkan Şampiyonası'nda 111 Madalya

Karadağ'da düzenlenen 33. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 111 madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Bar şehrinde gerçekleştirilen organizasyona, 12'si konuk ülkelerden olmak üzere toplam 25 ülkeden 600'ün üzerinde atlet katıldı.

Şampiyonada Türkiye'yi 15 kadın, 48 erkek sporcu temsil etti.

Erkeklerde 33 altın, 27 gümüş ve 14 bronz madalya alan Türkiye, kadınlarda ise 23 altın, 8 gümüş, 6 bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı'dan Çok Konuşulacak Sözler! 'Konu Fenerbahçe İse Kimseyi Tanımam' Deyip Okan Buruk'a Resti Çekti 'Konu Fenerbahçe İse Kimseyi Tanımam' Deyip Okan Buruk'a Resti Çekti
Ezip Toz Haline Getirildiğinde Saçtaki Egzama, Kuruluk ve Kepeği Önlüyor Ezip Toz Haline Getirildiğinde Saçtaki Egzama, Kuruluk ve Kepeği Önlüyor
İYİ Parti’den Dava: Suriyelilere Verilen Vatandaşlıklar İptal Edilsin Suriyelilere Verilen Vatandaşlıklar İçin Dava
Birçok Kişi Burun Kıvırıp Geçmişti: Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu Birçok Kişi Burun Kıvırıp Geçmişti: Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu