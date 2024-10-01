UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları, 3 Ekim Perşembe günü oynanacak olan müsabakalarla başlayacak.

Karşılaşma öncesi UEFA, maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

UEFA'nın resmi internet sayfasında yayımlanan bilgilere göre Galatasaray'ın, deplasmanda RFS ile oynayacağı karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Fenerbahçe'nin Twente'ye konuk olacağı karşılaşmada ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh görev alacak. Cavanagh'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve James Mainwaring üstlenecek.

Beşiktaş'ın, evinde Eintrahct Frankfurt'u konuk edeceği maçı ise İskoç hakem John Beaton yönetecek. Daniel McFarlane ve David McGeachie, Beaton'ın yardımcılıklarını yapacak.

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