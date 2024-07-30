Wout Weghorst'tan Transfer İtirafı: Trabzonspor'a mı Geliyor?

Geçmişte Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'un Trabzonspor'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Wout Weghorst, bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada transfer iddialarını da cevapladı.

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Wout Weghorst'tan Transfer İtirafı: Trabzonspor'a mı Geliyor?

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst, transfer iddialarına ilişkin konuştu. Trabzonspor’a mı geliyor?

Yağız Sabuncuoğlu, “Trabzonspor, Wout Weghorst ile anlaşmaya vardı. Oyuncu sağlık kontrolü için kulüplerin anlaşmasını bekliyor” demesinin ardından Bordo mavili taraftarları Weghorst heyecanı sarmıştı.

Wout Weghorst, transfer iddialara hakkında açıklama yaptı. Kicker'a konuşan Weghorst, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayı hedeflediğini belirtti ve kısa süre içinde emekli olmayı düşünmediğini söyledi. Weghorst, ayrıca şu sözleri kullandı:

"İlgilenen birkaç takım var ve şimdi Burnley ile antrenmanlara başlıyorum. Başarılı bir sezon geçireceğime inanıyorum. Her iki taraf için de uygun bir çözüm bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Son yıllarda birçok kulüpte oynasam da mutlu ve şanslıydım. Burnley'ye transfer olarak Premier Lig hayalimi gerçekleştirdim. İstanbul'da geçirdiğim dönem muhteşemdi. Taraftarlar, duygular ve tutku açısından harika bir seçimdi. Benim için inanılmaz bir deneyimdi. Manchester United bir hayalin daha gerçekleşmesi. Çok fazla gol atamasam da kupa kazandık. O dönemi sevgiyle hatırlıyorum.

‘FAZLA SÖZE GEREK YOK’

Benim için genel olarak transfer paketinin uygun olması gerekiyor. Ailece çok fazla seyahat ediyoruz. Bizim için kalıcı bir yer arıyorum. Bu yüzden Hollanda kesinlikle bir seçenek. Ajax, Hollanda'nın en büyük kulübü. Fazla söze gerek yok.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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