Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e Olay Tepki: Elini Sıkmadı, Yüzüne Bile Bakmadı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Bodrum FK'yı konuk ediyor. Seremonide dikkat çekici bir olay yaşandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadele öncesinde başarılar dilemek için Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yanına giderek, elini uzattı.

Demirel ise Güneş'in elini sıkmadan yedek kulübesindeki yerine geçti. Yaşanan olayın ardından Güneş de kendi yerine doğru gitti.

Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü olduğu dönemde, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde etkilenen illerden olan Hatay'ın neden maçlarını oynamadığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Hatayspor'un başında da Volkan Demirel bulunuyordu.

Şenol Güneş 2023'ün Temmuz ayındaki açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu sene takımlar nerede antrenman yapıyor? Hatayspor ve Gaziantep FK, Riva'da çalışıyor. Geçen sene de yaparlardı. Biz bunu söylerken sistemin çökmemesi için söylüyoruz. Bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman 15 gün matem tutup sonrasında kararlar alıyoruz. Yöneticiler karar almalıdır ve bu güvenilir olmalıdır."

Volkan Demirel ise Şenol Güneş'in bu sözlerine şu yanıtı vermişti: "Ben depremden sonra oynayamazdım. Çünkü bir futbolcumu kaybettim. Bir tane sportif direktörümü kaybettim. Dört tane hocam enkazda kaldı. Beş, altı tane oyuncum enkazda kaldı. Ligler tekrar başladığında ben cenaze arıyordum, morgda cenaze teslim ediyordum. Ben o kafayla insanları bu maça çıkaramazdım."

"Yaşananları bilmiyorsunuz. Yaşananları anlatırsam, insanların yüzüne bakacak suratınız kalmaz. Geçen sene oynayamıyorduk ancak şu an herkesin karşısında dimdik durabiliriz."

Kaynak: AA-İHA