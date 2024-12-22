Amatör Lig Maçında Saha Karıştı: Yöneticiler de Taraftarlar da Birbirine Girdi

Bitlis'te oynanan amatör lig maçında ortalık karıştı. Sahada başlayan kavgaya takımların yöneticileri ve taraftarlar da karıştı. Polis biber gazı ile müdahale etti.

Amatör Lig Maçında Saha Karıştı: Yöneticiler de Taraftarlar da Birbirine Girdi

Bitlis 8 Ağustos Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Şırnak Petrolspor, 12'nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 90+3. dakikasında Bitlis Özgüzelderespor, bulduğu golle beraberliği yakaladı.

Maçın bitiminin ardından sahada sporcular arasında yaşanan kavgaya, takımların yöneticileri ve taraftarlar da karıştı. Güvenlik güçleri, biber gazıyla müdahale ederek taraftarları dağıttı.

Stat çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: AA

Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde
Galatasaray Yenilgisi Ağır Geldi! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Canlı Yayında İstifa Etti Kayserispor Başkanı Canlı Yayında İstifa Etti
Kayserispor-Galatasaray Maçında Duygusal Anlar: Sevgilisine Evlenme Teklif Etti Kayserispor-Galatasaray Maçında Duygusal Anlar
Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor