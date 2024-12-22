Amatör Lig Maçında Saha Karıştı: Yöneticiler de Taraftarlar da Birbirine Girdi

Bitlis 8 Ağustos Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Şırnak Petrolspor, 12'nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 90+3. dakikasında Bitlis Özgüzelderespor, bulduğu golle beraberliği yakaladı.

Maçın bitiminin ardından sahada sporcular arasında yaşanan kavgaya, takımların yöneticileri ve taraftarlar da karıştı. Güvenlik güçleri, biber gazıyla müdahale ederek taraftarları dağıttı.

Stat çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: AA