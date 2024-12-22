Galatasaray Yenilgisi Ağır Geldi! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Canlı Yayında İstifa Etti

Galatasaray'a 5-1 mağlup olan Kayserispor'da değişim... Kayserispor Başkanı Ali Çamlı mücadele sonrası canlı yayında yapığı açıklamada istifa etti.

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Galatasaray Yenilgisi Ağır Geldi! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Canlı Yayında İstifa Etti

Galatasaray, Süper Lig'de Bellona Kayserispor'u 5-1 yendi. Puanını 44 yapan Galatasaray ligin ilk yarısını 8 puan farkla lider tamamladı.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olan Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı, canlı yayında istifa ettiğini açıkladı.

Maçın ardından açıklamada yapan Ali Çamlı, "İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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