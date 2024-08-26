Süper Lig'de 3. Hafta VAR Kayıtları Yayınlandı: Hakem ve VAR Arasında Dikkat Çeken Diyalog

Trendyol Süper Lig'de 3'üncü hafta maçları heyecanı sona erdi. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların maçlarının ertelendiği haftadaki VAR kayıtları TFF tarafından yayınlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de saha içinde inceleme yapılan pozisyonların VAR konuşmalarını kamuoyu ile paylaştı.

TFF tarafından yayınlanan videoda Bodrum FK ile Konyaspor arasındaki maçta incelenen ve penaltı kararı verilen pozisyon yer aldı. Öte yandan yayınlanan bir diğer pozisyon Antalyaspor - Hatayspor maçında son dakikada iptal edilen penaltı kararı yer aldı.

'EKRAN ÇALIŞMIYOR'

Bodrum FK - Konyaspor maçının hakemi Çağdaş Altay'ın VAR odası ile olan diyalogu dikkat çekti.

VAR'a çağrılan Çağdaş Altay, pozisyonu izlemek üzere VAR monitörünün önüne gitti ancak ekrana görüntü yansımadı.

Altay, VAR Odası'na "Ekran Çalışmıyor" dediği görüldü.

Daha sonraki süreçte Altay, ekrana görüntünün geldiğini bildirdi.