Beşiktaş, Bir Oyuncuyla Daha Yollarını Ayırıyor

Süper Lig'de oynadığı 2 maçı kazanarak sezona 2'de 2 yaparak başlayan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hayata soktuğu yeni yabancı kuralı nedeniyle kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltmayı hedefleyen Beşiktaş, bir ismiyle daha yollarını ayırma kararı aldı.

Transfer sezonun başladığı günden bu yana Cenk Tosun, Umut Meraş, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Utku Yuvakuran, Ante Rebic, Tayfur Bingöl, Amir Hadziahmetovic, Montero ve Muleka ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekipte bir ayrılık daha yaşanmak üzere.

Sporx'te yer alan habere göre; Kartal, 2023 yılının kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley ile yollarını ayırma kararı aldı.

31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusunun Yunan ekibi PAOK ile anlaşmaya vardığı ve Yunan ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Yunan ekibinin, Colley ile resmi sözleşme imzalamak için Beşiktaş ile yollarını ayırmasını beklediği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan savunma oyuncusu, Beşiktaş forması altında 46 karşılaşmada görev alırken 8 gole imza attı.