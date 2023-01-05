Valilik yine kolaya kaçtı: Galatasaray taraftarı derbide yok

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine deplasman taraftarı alınmayacak.

İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Galatasaray taraftarlarının tribündeki yerini alamayacağı derbi mücadelede, deplasman taraftarlarının yer aldığı tribünde de Fenerbahçe taraftarları yer alacak. Bir süredir İstanbul Valiliği'nin koordine ettiği deplasman yasakları taraftarların tepkisini çekiyordu. Buna rağmen Emniyet ve Valilik, güvenlik sebeplerini gerekçe göstererek bazı sezonlarda, derbilerde deplasman taraftarına yasak getiriyor. Bu sene daha önce oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmalarında da deplasman tribününe izin verilmemişti.

Alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, misafir takım koltuklarının Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: