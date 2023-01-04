Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz çıkarma!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve bir dönem sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan ve şu an TFF'de görevli Yusuf Günay TFF'ye plansız ziyaret gerçekleştirdi.

Skorer'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, dün akşam Antalyaspor- Fenerbahçe karşılaşmasında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF'ye çıkarma yaptı.

Galatasaray yönetimi, bu maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

Kaynak: Gerçek Gündem