Galatasaray - Ankaragücü maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Ankaragücü mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Hakan Ceylan görev alacak.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, bu akşam Ankaragücü’nü konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördünü hakemi ise Burak Şeker olacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev alacak. Ceylan’a, AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu eşlik edecek.

Kaynak: İHA