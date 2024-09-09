Vakıfbank Resmen Açıkladı: Zehra Güneş'e Özel Görev

VakıfBank Spor Kulübü'nden 18.18'de yapılan paylaşımda 18 numaralı Zehra Güneş'in kaptanlığa getirildiği belirtildi. VakıfBank'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "VakıfBank olarak A takımımızın yeni sezondaki kaptanlık görevini, altyapımızdan yetişerek kulübümüzün değerli isimlerinden biri haline gelen Zehra Güneş'in üstleneceğini açıklamaktan büyük bir mutluluk duyarız. 12 yaşında adım attığı VakıfBank'ta altyapıdan A takıma kadar yükselen Güneş, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda kazandığı sayısız başarıyla Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biri olmuştur. Sahadaki duruşu, performansı ve takım ruhunu yansıtan karakteriyle VakıfBank'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inandığımız Zehra Güneş'e görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA