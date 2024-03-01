Ümraniyespor, Altay'ı mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbul ekibi, 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Ümraniyespor ile Altay, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-0 kazandı.
ÜMRANİYESPOR UĞUR VE POPOV'LA GALİBİYETE UZANDI
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Uğur Kaan Yıldız ve 71. dakikada Popov kaydetti.
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