Galatasaray'da İcardi'ye ilişkin yeni gelişme

Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi Galatasaray'da Icardi'nin durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da İcardi'ye ilişkin yeni gelişme

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray'ın gerçekleştirdiği idmanda Mauro Icardi tedbir amaçlı yer almadı.

SAHADA OLACAK

Milliyet'te yer alan habere göre, Mauro Icardi'nin yarın yapılacak antrenmanda yer alması ve Beşiktaş ile oynanacak maçta sahada olması bekleniyor.

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