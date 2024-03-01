TFF, beIN Sports ile anlaşma sağladı

Fiyat nedeniyle anlaşamadığı iddialarının ardından mevcut yayıncı beIN SPORTS, son teklifinde Kulüpler Birliği ve TFF'nin istediği "Sezonluk 150 milyon Euro" sınırının üzerine çıktı ve taraflar anlaşmaya vardı.

TFF, beIN Sports ile anlaşma sağladı

Süper Lig'de yayın ihalesinde resmi imzalar atılmak üzere.

Dün toplanan Yayın İhale Komisyonu, istenilen tekliflerin verilmediğini öne sürerek yayın ihalesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Söz konusu gelişmeye Saran Holding tarafından çok sert bir bildiri ile yanıt verilmiş ve ihale iptalinin bir tiyatro olduğu belirtilerek, amacın mevcut yayıncıya ihaleyi vermek olduğu aktarılmıştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre beIN SPORTS, TFF'ye ilettiği yeni teklifte kulüplerin isteği olan "Yıllık 150 milyon Euro" sınırının üzerine çıktı. Sabuncuoğlu tarafından yapılan paylaşımda "beIN Sports, ihale başında TFF ve Kulüpler Birliği’nin hedeflediği rakam olan 150 milyon euro barajını son teklifiyle aştı. Süper Lig’in yeni yayıncısı beIN Sports olmak üzere! İş resmi imzaya kaldı." ifadeleri kullanıldı.

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