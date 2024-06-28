UEFA'dan Halil Umut Meler'e önemli görev: EURO 2024'ün son 16 turunda düdük çalacak

EURO 2024 son 16 turu maçında İngiltere, Slovakya ile karşılaşacak.

Çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek iki takımın maçı 30 Haziran'da oynanacak.

Karşılaşmayı temsilcimiz Halil Umut Meler yönetecek.

Meler’in yardımcılıklarını Yunus Emre Eyisoy, Kerem Ersyo yapacak.

VAR’da ise Marco Fritz görev alacak.

Kaynak: Gerçek Gündem