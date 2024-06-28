Türkiye, EURO 2024’ün ev sahibi Almanya’yı bile geride bıraktı: Açık ara zirvede
Türkiye, 24 takımın katıldığı EURO 2024’te taraftar sayısı bakımından turnuvaya host’luk eden Almanya’yı bile gerisinde bırakarak zirveye yerleşti.
EURO 2024’te grup aşamalarının bitmesiyle birlikte futbolseverler, son 16 turu maçlarını bekliyor.
Alman basını, grup maçlarının ardından, ülkelerin taraftar sayılarını paylaştı.
Türkiye, ev sahibi Almanya'yı geride bırakarak, en çok taraftara sahip ülke oldu.
İşte o sıralama:
1. Türkiye: 130 bin
2. Almanya: 125 bin
3. Hırvatistan: 103 bin
4. Arnavutluk: 95 bin
5. Romanya: 92 bin
6. İskoçya: 82 bin
7. Hollanda: 80 bin
8. Sırbistan: 73 bin
9. Polonya: 70 bin
10. İngiltere 60 bin
11. Avusturya: 60 bin
12. Danimarka: 60 bin
13. Gürcistan: 60 bin
14. Ukrayna: 53 bin
15. Belçika: 50 bin
16. Macaristan: 44 bin
17. Slovenya: 44 bin
18. Fransa: 41 bin
19. İsviçre: 39 bin
20. Çekya: 38 bin
21. Portekiz: 37 bin
22. İtalya: 36 bin
23. Slovakya: 35 bin
24. İspanya: 34 bin
Kaynak: Gerçek Gündem