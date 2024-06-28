Türkiye, EURO 2024’ün ev sahibi Almanya’yı bile geride bıraktı: Açık ara zirvede

EURO 2024’te grup aşamalarının bitmesiyle birlikte futbolseverler, son 16 turu maçlarını bekliyor.

Alman basını, grup maçlarının ardından, ülkelerin taraftar sayılarını paylaştı.

Türkiye, ev sahibi Almanya'yı geride bırakarak, en çok taraftara sahip ülke oldu.

İşte o sıralama:

1. Türkiye: 130 bin

2. Almanya: 125 bin

3. Hırvatistan: 103 bin

4. Arnavutluk: 95 bin

5. Romanya: 92 bin

6. İskoçya: 82 bin

7. Hollanda: 80 bin

8. Sırbistan: 73 bin

9. Polonya: 70 bin

10. İngiltere 60 bin

11. Avusturya: 60 bin

12. Danimarka: 60 bin

13. Gürcistan: 60 bin

14. Ukrayna: 53 bin

15. Belçika: 50 bin

16. Macaristan: 44 bin

17. Slovenya: 44 bin

18. Fransa: 41 bin

19. İsviçre: 39 bin

20. Çekya: 38 bin

21. Portekiz: 37 bin

22. İtalya: 36 bin

23. Slovakya: 35 bin

24. İspanya: 34 bin

Kaynak: Gerçek Gündem