UEFA'dan Flaş Karar! Şampiyonlar Ligi Finalinin Adresi Değişti

UEFA, Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili flaş bir karar alındığını açıkladı. San Siro'da oynanması planlanan 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin adresi değişti.

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UEFA'dan Flaş Karar! Şampiyonlar Ligi Finalinin Adresi Değişti

UEFA, Efsanevi Milano Stadyumu için flaş bir karar alındığını açıkladı.

Daha önce 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı açıklanan San Siro için yeni bir karar alındı.

San Siro Stadyumu'nun 2027 Şampiyonlar Ligi finaline kadar uygun hale getirilemeyeceği kanaatine varan UEFA, finalin başka bir statta oynanacağını açıkladı.

Finalin oynanacağı yeni stadyum en geç 2025 yılı içinde açıklanacak.

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