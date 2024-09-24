Zinedine Zidane'nin oğlu Enzo Zidane, Futbol Kariyerini Noktaladı

Efsane Fransız futbolcu Zinedine Zidane'nin CF Fuenlabrada'da forma giyen en büyük oğlu Enzo Zidane 29 yaşında futbolda veda etti.

İspanya basınından AS'ın yaptığı habere göre Enzo Zidane özel hayatına odaklanmak için futbolu bıraktı.

Kardeşleri de futbolcu olan Enzo Zidane, babasından sonra ailede futbola başlayan ilk isimdi.

Kariyerine Juventus altyapısında başlayan Enzo Zidane, sırasıyla, Real Madrid U17, 18, 19, C ve Real Castilla takımlarında oynadı. Real Madrid'den sonra Alaves, Lausanne-Sport, Majadahonda, Aves, Almeria, Rodez AF ve son olarak CF Fuenlabrada formalarını giydi.

On numara mevkisinde forma giyen Enzo, kariyerinde 203 maçta forma giyip 13 gol attı ve 24 asist yaptı.