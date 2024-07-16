UEFA'dan 3 Türk Hakeme Görev

UEFA'dan Türk hakemler Kadir Sağlam, Zorbay Küçük ve Bahattin Şimşek'e UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçlarında görev verildi.

Son Güncelleme:
UEFA'dan 3 Türk Hakeme Görev

FIFA kokartlı hakemler Kadir Sağlam, Zorbay Küçük ve Bahattin Şimşek UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçlarında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Kadir Sağlam, Lüksemburg'un Diddeleng ile Andorra'nın Atletic Escaldes takımları oynanacak müsabakayı yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakada Murat Erdoğan dördüncü hakem olarak görev alacak.

Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ve Finlandiya'nın VPS ekipleri arasında oynanacak maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Zorbay Küçük ise Bosna Hersek'in Sarajevo ile Kazakistan'ın Aktobe takımları arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek. Küçük'ün yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Furkan Ürün olacak. Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Etiketler
UEFA Hakem
Son Güncelleme:
İngiltere'de İspanya Yenilgisi İstifa Getirdi İngiltere'de İspanya Yenilgisi İstifa Getirdi
Bedavacı doğan 4 burç! Ücretsiz mezar görseler düşünmeden girecekler... Bedavacı doğan 4 burç! Ücretsiz mezar görseler düşünmeden girecekler...
O Burçlara Her Yerden Para Yağacak! 2025'e Zengin Girecek 4 Burç O Burçlara Her Yerden Para Yağacak! 2025'e Zengin Girecek 4 Burç
TFF'de Seçime 2 Gün Kala Ortalığı Karıştıracak İddia: 'Fenerbahçe, Büyükekşi'yi destekleyecek' 'Fenerbahçe Büyükekşi'yi destekleyecek' İddiası
ÇOK OKUNANLAR
Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim" Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim"
Yargıtay'dan Emsal Karar: Ev Sahibi ile Kiracı Anlaşmazlıklarında Kira Nasıl Belirlenecek? Sözleşmeniz 5 Yılı Doldurduysa Yandınız!
Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu
Geline 3 Kilo Altın, Damada 4 Milyon TL Takıldı Geline 3 Kilo Altın, Damada 4 Milyon TL Takıldı
Erdoğan Kararını Verdi: Emekliye Zam Açıklamasının Saati Belli Oldu! Emekliye Zam Açıklamasının Saati Belli Oldu!