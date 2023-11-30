UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye'nin sırası

Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarının sonucunda UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye'nin sırası

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, evinde Manchester United'ı konuk etti. Karşılaşmada iki kez geri düşen Galatasaray, mücadeleyi elden bırakmadı ve güçlü rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Müsabakada Galatasaray'ın golleri; 29 ve 62. dakikalarda frikikten Hakim Ziych, 71. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Maçta İngiliz devi Manchester United'ın gollerini ise 11. dakikada Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada Scott McTominay attı. Bu sonuçla gruptaki ikinci beraberliğini alan Galatasaray, 5 puana yükseldi. Konuk Manchester United ise 3 olan puanını 4'e çıkardı. Grubun son maçında temsilcimiz 12 Aralık'ta deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak. Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe ise bugün (Perşembe) Konferans Ligi'nde maçlarına çıkacak.

İŞTE UEFA SIRALAMASINDAKİ SON DURUM...

1- İNGİLTERE: 95.553

2- İSPANYA: 83.989

3- İTALYA: 79.426

4- ALMANYA: 78.338

5- FRANSA: 57.664

6- HOLLANDA: 57.500

7- PORTEKİZ: 50.482

8- BELÇİKA: 43.000

9- TÜRKİYE: 35.600

10- İSKOÇYA: 33.250

Etiketler
UEFA
Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller! Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller!
Hasadı tamamlandı şimdi tüm kuruyemişçilerde! Kaç TL'den satılacak? Hasadı tamamlandı şimdi tüm kuruyemişçilerde! Kaç TL'den satılacak?
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Zeytin şişesine ekleyin bakın ne oluyor? 1 yıl boyunca etkisini gösteriyor Zeytin şişesine ekleyin bakın ne oluyor? 1 yıl boyunca etkisini gösteriyor
ÇOK OKUNANLAR
Liste ortaya çıktı: 'Fatih Terim Fonu' vurgununda kim kazandı, kim kaybetti? Liste ortaya çıktı: 'Fatih Terim Fonu' vurgununda kim kazandı, kim kaybetti?
Nasıl dolandırıcı oldu? İşte Seçil Erzan'ın Çorlu'dan Florya'ya uzanan hayatı İşte Seçil Erzan'ın Çorlu'dan Florya'ya uzanan hayatı
AKP'li isimden İBB adaylığı sinyali: 'Sıvadık kolları' AKP'li isimden İBB adaylığı sinyali: 'Sıvadık kolları'
Dilan Polat, cezaevinden ilk röportajını verdi: Günleri böyle geçiyormuş! Dilan Polat, cezaevinden ilk röportajını verdi: Günleri böyle geçiyormuş!
İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi