UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye'nin sırası

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, evinde Manchester United'ı konuk etti. Karşılaşmada iki kez geri düşen Galatasaray, mücadeleyi elden bırakmadı ve güçlü rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Müsabakada Galatasaray'ın golleri; 29 ve 62. dakikalarda frikikten Hakim Ziych, 71. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti.



Maçta İngiliz devi Manchester United'ın gollerini ise 11. dakikada Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada Scott McTominay attı. Bu sonuçla gruptaki ikinci beraberliğini alan Galatasaray, 5 puana yükseldi. Konuk Manchester United ise 3 olan puanını 4'e çıkardı. Grubun son maçında temsilcimiz 12 Aralık'ta deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak. Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe ise bugün (Perşembe) Konferans Ligi'nde maçlarına çıkacak.

İŞTE UEFA SIRALAMASINDAKİ SON DURUM...

1- İNGİLTERE: 95.553

2- İSPANYA: 83.989

3- İTALYA: 79.426

4- ALMANYA: 78.338

5- FRANSA: 57.664

6- HOLLANDA: 57.500

7- PORTEKİZ: 50.482

8- BELÇİKA: 43.000

9- TÜRKİYE: 35.600

10- İSKOÇYA: 33.250