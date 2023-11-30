Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Dün akşam futbolseverler için unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi gecesi yaşandı. Gecenin sonunda grupların puan durumları da değişti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası bu gece oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı. İşte gecenin sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası bu gece oynanan 8 karşılaşmaya sahne oldu.

A GRUBU

A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray Manchester United ile 3-3 berabere kalırken Bayern Münih-Kopenhga maçında da gol sesi çıkmadı. Alman devi Bayern, grup aşamalarında 17 maç sonra galip gelemedi.

B GRUBU

B Grubu 5. maçında Arsenal, sahasında Lens'i 6-0 mağlup ederken, Sevilla ise 2-0 önde olduğu maçta PSV Eindhoven'a 3-2 yenildi.

C GRUBU

C Grubu 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Napoli'yi 4-2 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak grubu lider tamamlamayı garantiledi. Grubun diğer maçında Union Berlin, Braga ile 1-1 berabere kaldı.

D GRUBU

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Inter, 3-0 geriye düştüğü maçta Benfica ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantilerken grubun diğer maçında Real Sociedad ile Salzburg 0-0 berabere kaldı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde dün gece alınan sonuçlar;

Galatasaray-Manchester United: 3-3
Bayern Münih-Kopenhag: 0-0
Sevilla-PSV Eindhoven: 2-3
Arsenal-Lens: 6-0
Real Madrid-Napoli: 4-2
Sporting Braga-Union Berlin: 1-1
Real Sociedad-Salzburg: 0-0
Benfica-Inter: 3-3

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