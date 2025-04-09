UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları yarın oynanacak. çeyrek final rövanş maçları ise 17 Nisan Perşembe oynanacak.

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UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı

Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın yaşanacak.

Yarın oynanacak karşılaşmaların programı ise şöyle:

19.45 Legia Varşova (Polonya)-Chelsea (İngiltere)

22.00 Real Betis (İspanya)-Jagiellonia (Polonya)

22.00 Celje (Slovenya)-Fiorentina (İtalya)

22.00 Djurgarden (İsveç)-Rapid Wien (Avusturya)

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları ise 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Kaynak: AA

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