UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları yarın oynanacak. çeyrek final rövanş maçları ise 17 Nisan Perşembe oynanacak.
Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın yaşanacak.
Yarın oynanacak karşılaşmaların programı ise şöyle:
19.45 Legia Varşova (Polonya)-Chelsea (İngiltere)
22.00 Real Betis (İspanya)-Jagiellonia (Polonya)
22.00 Celje (Slovenya)-Fiorentina (İtalya)
22.00 Djurgarden (İsveç)-Rapid Wien (Avusturya)
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları ise 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Kaynak: AA
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