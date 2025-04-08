PFDK'dan Galatasaraylı Oyunculara 1 Maç Ceza

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında iki takımın futbolcuları arasında tansiyon yükselmiş, kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcular Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'den Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti ile Mert Hakan Yandaş oyundan atılmıştı.

Kırmızı kart görerek oyundan atılan iki takım oyuncularının PFDK'nın 45'inci maddesinde yer alan "kavga" maddesinden PFDK'ya sevk edileceği tahmin edilirken PFDK’dan beklenen karar çıktı.

PFDK, Galatasaray'da forma giyen Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'a 1 maç men cezası verdi.

FENERBAHÇE’YE DE CEZA

Öte yandan PFDK, Fenerbahçe'den teknik direktör Jose Mourinho ile futbolculardan Fred'e üçer, Mert Hakan Yandaş'a da bir maç ceza vermişti.

TFF'den yapılan açıklamada karara ilişkin şöyle denilmişti: PFDK'nin,Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynanan derbiden sonra "saldırı" gerekçesiyle disipline sevk edilen Mourinho ile ilgili "Jose Mourinho'nun, emsal kararlar dikkate alınarak rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 292.500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, 3 üyenin eylemin sevke uygun şekilde FDT'nin 44. maddesi uyarınca saldırı olarak değerlendirilerek 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılması gerektiği yönündeki karşı oyu ile (oy çokluğu) karar verilmiştir.

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