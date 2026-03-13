UEFA Konferans Ligi Gol Krallığı Yarışında Zirvedeki İsim Samsunsporlu Marius Mouandilmadji

Samsunspor'un Çadlı forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde 8 kez fileleri havalandırmayı başardı. Çadlı golcü bu skor üretimiyle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

UEFA Konferans Ligi Gol Krallığı Yarışında Zirvedeki İsim Samsunsporlu Marius Mouandilmadji
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'yi Galatasaray ile birlikte Avrupa'da temsil etmeye devam eden iki takımdan biri olan Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibine boyun eğse de Mouandilmadji, takımının tek golünü atmayı başardı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Avrupa'da gol krallığında başı çeken Mouandilmadji, 9 maçta 8 kez fileleri sarsarak, gol krallığında tek başına zirvede yer aldı. Mouandilmadji'yi 6 golle Lech Poznan'dan Mikael Isak ile 5'er gollü diğer oyuncular Sven Mijnans, Nardin Mulahusejnovic ve Franko Kovacevic takip etti.

ASİST KRALLIĞI DA SAMSUNLU İSİMDE

Ayrıca asist krallığında da Samsunspor'un Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ilk sırada yer alıyor. 9 maçta 5 kez asisti bulunan Holse, bu alanda lider konumunda bulunuyor.

Karadeniz ekibi, 19 Mart Perşembe günü Madrid'de Rayo Vallecano ile rövanş maçına çıkacak. Söz konusu karşılaşmada Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse'nin takımın en önemli kozları olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
UEFA Avrupa Konferans Ligi Samsunspor
Sadettin Saran Sessizliğini Bozdu: Galatasaray'ın Kollandığını Düşünüyorum Saran Sessizliğini Bozdu! 'Galatasaray Kollanıyor'
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Samsunspor Evinde Rayo Vallecano'ya 3-1 Mağlup Oldu Samsunspor'un Gücü Yetmedi
ÇOK OKUNANLAR
Tokat Depreminin Ardından Ahmet Ercan Konum Vererek Uyardı! O Bölgeden Hemen Kaçın Tokat Depreminin Ardından Ahmet Ercan Konum Vererek Uyardı! O Bölgeden Hemen Kaçın
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltında
Araç Sahipleri Dikkat, APP'den Sonra Sıra Bunlarda! Son Tarih 1 Nisan: Söktürmeyene Binlerce Liralık Ceza Yolda Araç Sahipleri Dikkat, APP'den Sonra Sıra Bunlarda! Söktürmeyene Binlerce Liralık Ceza Yolda
İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Ölü Bulundu! Evindeki Kanlı Not Detayı Dikkat Çekti İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Ölü Bulundu! Evindeki Kanlı Not Detayı Dikkat Çekti
Irak'ta ABD Yakıt Uçağı Düştü: CENTCOM'dan açıklama Irak'ta ABD Uçağı Düştü