UEFA Konferans Ligi Gol Krallığı Yarışında Zirvedeki İsim Samsunsporlu Marius Mouandilmadji

Türkiye'yi Galatasaray ile birlikte Avrupa'da temsil etmeye devam eden iki takımdan biri olan Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibine boyun eğse de Mouandilmadji, takımının tek golünü atmayı başardı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Avrupa'da gol krallığında başı çeken Mouandilmadji, 9 maçta 8 kez fileleri sarsarak, gol krallığında tek başına zirvede yer aldı. Mouandilmadji'yi 6 golle Lech Poznan'dan Mikael Isak ile 5'er gollü diğer oyuncular Sven Mijnans, Nardin Mulahusejnovic ve Franko Kovacevic takip etti.

ASİST KRALLIĞI DA SAMSUNLU İSİMDE

Ayrıca asist krallığında da Samsunspor'un Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ilk sırada yer alıyor. 9 maçta 5 kez asisti bulunan Holse, bu alanda lider konumunda bulunuyor.

Karadeniz ekibi, 19 Mart Perşembe günü Madrid'de Rayo Vallecano ile rövanş maçına çıkacak. Söz konusu karşılaşmada Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse'nin takımın en önemli kozları olması bekleniyor.

Kaynak: İHA