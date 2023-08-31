UEFA açıkladı: İşte yılın en iyileri

UEFA, 2022-23 sezonunun en iyilerini düzenlenen ödül töreniyle açıkladı.

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UEFA açıkladı: İşte yılın en iyileri

Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun kura çekiminin ardından bir önceki Sezonun En İyileri Ödül Töreni düzenlendi.

Törenle erkek ve kadın futbolunda 2022-2023 sezonu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri sahiplerini buldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre ödül kazanan isimler şöyle:

UEFA Yılın Teknik Direktörü: Pep Guardiola - Manchester City
UEFA Yılın Kadın Teknik Direktörü: Sarina Wiegman - İngiltere Milli Takımı
UEFA Yılın Kadın Futbolcusu: Aitana Bonmati - Barcelona
UEFA Yılın Futbolcusu: Erling Haaland - Manchester City

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