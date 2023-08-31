Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu belli oldu: İşte rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi grup aşamasında temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri, Monako'da çekilecek kura çekimi ile belli oldu.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu belli oldu: İşte rakipleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da TSİ 19.00'da başlayan kura çekiminde belli oldu.

Yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakipleri de belli oldu. Takımımız A grubunda yer alacak.

Grupta yer alan takımlar şöyle:

Bayern Münich

Manchester United

Kopenhag

İLK HAFTA MAÇLARI 19-20 EYLÜL'DE

"Devler Ligi"nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

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