UEFA Başkanı açıkladı: Arabistan kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceği iddialarına son nokta koyuldu!

UEFA Başkanı Ceferin, Suudi Arabistan kulüplerinin Avrupa organizasyonlarına katılamayacağını söyledi.

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UEFA Başkanı açıkladı: Arabistan kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceği iddialarına son nokta koyuldu!

Yaptıkları astronomik transferlerle gündemden düşmeyen Suudi Arabistan kulüplerinin Şampiyonlar Ligi’ne katılabileceği öne sürülürken, UEFA Başkanı Ceferin iddialara son noktayı koydu. Ceferin, organizasyonlara sadece Avrupa kulüplerinin katılabileceğini söyledi.

L'Equipe'e konuşan Ceferin, Suudi Arabistan ligine ilişkin, "Bu bir tehdit değil, benzer bir yaklaşımı kariyerlerinin sonundaki oyunculara çok para teklif ederek satın alan Çin'de de gördük. Çin futbolu gelişmedi ve sonrasında Dünya Kupası'na katılamadı" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan kulüplerinin önümüzdeki sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğine dair söylentileri yalanlayan Ceferin, "Bir medya kuruluşu bize sormadan bu konu hakkında konuştu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne sadece Avrupa kulüpleri katılabilir" dedi.

Ceferin, gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Şampiyonlar Ligi finali düzenlenmesi olasılığına yönelik soruya ise, "Sadece Avrupa federasyonları bir finale ev sahipliği yapmak için başvurabilir" yanıtını verdi.

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