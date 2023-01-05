Türkiye’den tekvandoda dünya rekoru!

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Isparta’da düzenlenen Türkiye şampiyonalarında katılım bakımından dünya rekoru kırıldı.

Türkiye’den tekvandoda dünya rekoru!

Isparta’da 11-18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen Tekvando Poomsae ve Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonaları, toplamda 5 binin üzerinde sporcu ve 8 bine yakın katılımcı ile dünya üzerinde bilinen en büyük katılımlı tekvando organizasyonu olarak tarihe geçti.

Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası’nda yaklaşık bin 200, Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda ise yaklaşık 4 bin sporcu mücadele etti. Sporcu sayısı 5 binin üzerine çıkarken, antrenör, hakem, görevli ve velilerin de dahil olmasıyla katılımcı sayısı 8 bini buldu.

"HER YERDE VARIZ"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, “Bilindiği gibi ülkemizde tekvandoya çok büyük bir ilgi var. Isparta’da bunun karşılığını dünya rekoru olarak aldık. Bu yıllar boyu süren planlı bir çalışmanın sonucu. Ülkemizde tekvandonun ulaşamadığı bir nokta kalmadı. Her yerde varız. Bugünlere ulaşmak için çok çaba sarf edildi. Bu kadar ilgi ve katılım doğal olarak başarıyı da yanında getiriyor. Ülkemizin madalya deposu federasyonlarından birisiyiz. Bu ilgiyi gördükçe ve planlı çalışmamızı sürdürdükçe başarılarımız artarak devam edecektir” dedi.

Kaynak: İHA

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