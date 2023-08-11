Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gidecek

Türkiye, 2024-2025 sezonunda Avrupa'da 5 takımla yer alacak. Gelecek sezon Türkiye'den iki takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek.

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Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gidecek

Futbolda Türkiye'yi 2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında 5 takım temsil edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takımın yanı sıra, ligi 2. sırada bitiren ekip; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek ilk ekip olurken, lig 3.'sü ise, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak ikinci temsilci olacak. Sezonu 4. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kulüp, sezonu ilk 3 sıra içerisinde tamamlarsa, lig 4.'sü ekip UEFA Avrupa Ligi'ne, 5. olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi
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