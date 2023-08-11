Süper Lig maçlarının özetleri hangi kanalda yayımlanacak?
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda haftanın maçlarının özet görüntülerinin yayımlanacağı kanal açıklandı. Maç özetleri TRT Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Süper Lig heyecanı Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayla bu akşam başlayacak.
TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK
Sezon boyunca oynanacak 380 maçın özet görüntüleri TRT Spor'dan ekrana gelecek.
Ayrıca Süper Lig'deki tüm karşılaşmalar da canlı yayınla TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak.
Trendyol 1. Lig'in tüm maçları ise TRT Spor'da canlı yayımlanacak.