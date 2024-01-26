Türkiye, şampiyon oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Ege Kupası'nda, Türkiye şampiyon oldu.

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Türkiye, şampiyon oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından dört ülkeden 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla 22'ncisi düzenlenen Ege Kupası'nda, Türkiye şampiyon oldu.

Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Türkiye, Çekya'yı 42. ve 72. dakikalarda Furkan Koçak'ın attığı gollerle 2-0 yendi.

TÜRKİYE KUPANIN SAHİBİ OLDU

Turnuvada bir beraberlik, iki galibiyet elde eden Türkiye, 22. Ege Kupası'nın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyon oldu! - Resim : 1

İRLANDA İKİNCİ OLDU

Diğer maçta ise İrlanda, Yunanistan'ı 6-0 ile geçti. Böylece turnuvada İrlanda ikinci, Yunanistan üçüncü oldu. Çekya ise dördüncülükte kaldı.

KUPAYI MONTELLA VERDİ

Öte yandan Türkiye-Çekya karşılaşmasını takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takıma kupasını verdi. Oyuncuları tebrik eden Montella, diğer takımlara da plaketlerini takdim etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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