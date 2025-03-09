Türkiye Kürek Şampiyonası Heyecanı Sona Erdi

Edirne’de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası, bugün tamamlanan final yarışlarıyla sona erdi.

Türkiye Kürek Şampiyonası Heyecanı Sona Erdi

Türkiye Kürek Federasyonu’nun organizasyonuyla gerçekleştirilen şampiyonada, 11 kulüpten toplam 125 sporcu, 2 bin metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti. Üç gün süren yarışların son etkinliği, erkekler dümencili 8 çift ekibinin mücadelesi oldu. Bu kategoride Fenerbahçe birinciliği elde ederken, Galatasaray ikinci, Boğaziçi Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Genel sıralamada Fenerbahçe, hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaşarak organizasyonu zirvede tamamladı. Galatasaray ise genel klasmanda ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Kürek Şampiyonası Heyecanı Sona Erdi - Resim : 1

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Şampiyonada başarılı olan kulüplerin ödülleri, düzenlenen törende Edirne Valisi Yunus Sezer ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Vali Sezer, "Edirne'de 'Balkanların Boğazı' olarak tanımlanan Meriç Nehri'nde harika bir şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birincileri ve tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonların artmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: AA

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