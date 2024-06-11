Türkiye, hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Türkiye'nin tek golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.
55. dakikada Polonya savunmasının arkasına attığı topu kapan Barış Alper, ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci Szczesny meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
63. dakikada gelişen Türkiye atağında, Polonya ceza sahası önünde Barış Alper ile verkaç yapan Arda, topu önünde buldu. Arda'nın ayak içiyle gelişine sert şutunda topu kaleci Szczesny çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
67. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Polonya atağında, Szymanski, sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Urbanski'ye pasını attı. Urbanski, kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.
77. dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Kenan'dan pası alan Barış Alper'in Polonya ceza sahası ön çizgisi üzerinden dönerek şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
79. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçme şansını kullanamadı. Kalesini terk edip ceza sahasının dışına çıkan Szczesny'den topu kapan Kerem'in taç çizgisine yakın bölgeden şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.
87. dakikada ev sahibi takım tehlikeli geldi. Savunma arkasına atılan topu kapan Piatek, ceza sahasına girdi, yerden sert şutunda kaleci Mert sağına çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.
90. dakikada Polonya öne geçti. Savunmada Merih Demiral'dan topu kapan Zalewski, sol kanattan ceza sahasına girip, açısını düzeltti, köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmayı Polonya 2-1 kazandı.