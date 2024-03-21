TFF'den yeni uygulama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi, Trendyol Süper Lig'de analiz uygulaması başlattı.

TFF'den yeni uygulama

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla karşılaşmalarda mücadele edecek takımların analizlerinin, maçlar öncesinde müsabakayı yönetecek hakemlere iletilmeye başlandığı belirtildi.

UEFA'nın da benzer bir sistem kullandığının ifade edildiği açıklamada, uygulamanın takım dizilişi, hücum ve savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, fauller, sarı, kırmızı kart ve ofsayt pozisyonları gibi başlıklar altında yapılan analizlerle hakemlerin maç performanslarına katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Hakem Akademisinin bu yeni uygulamasında yapılan analizlerin, takımların oynadıkları son 3 maçın veri ve görüntüleri dikkate alınarak güncelleneceği, böylelikle hakemlerin oynanacak müsabakalara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmalarının sağlanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

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