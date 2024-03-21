Kevin Durant, Shaquille O'Neal'ı geride bıraktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns'ın Philadelphia 76ers'ı 115-102 yendiği maçta 22 sayı atan Kevin Durant, tarihin en skorer oyuncuları listesinde 8. sıraya yükseldi.

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Kevin Durant, Shaquille O'Neal'ı geride bıraktı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Suns'ın 76ers'ı mağlup ettiği mücadelede 22 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 3 blokla oynayan Durant, NBA tarihinin en skorer oyuncuları sıralamasında Shaquille O'Neal'ı geçti. Kariyerinde 28 bin 610 sayıya ulaşan Suns'ın all-star oyuncusu Durant, O'Neal'ı (28 bin 596 sayı) geride bırakarak 8. sıraya yerleşti.

Sezonun 40. galibiyetini alan ev sahibi Suns'ta üç sayı çizgisinin gerisinden 9 isabet bulan Grayson Allen 32 sayı, 5 asist ve Devin Booker 18 sayı, 9 ribaunt, 11 asistle oynadı.

Kelly Oubre Jr'ın 18, Cameron Payne ve Jeff Dowtin Jr'ın 12'şer sayısı, 76ers'ın 31. mağlubiyetini engelleyemedi.

ÖMER FARUK YURTSEVEN'DEN 6 SAYI, 3 RİBAUNT

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz'ı 119-107 mağlup etti.

Chet Holmgren 35 sayı, 14 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 7 asistle ev sahibi Thunder'ın 48. galibiyetinde etkili oldu.

Üst üste 3. maçını kaybeden Jazz'da Collin Sexton'ın 25 ve John Collins'in 16 sayısı, sezonun 40. yenilgisini önleyemedi. Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 4 dakika süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 103-122

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 104-107

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 89-123

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 122-119

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 119-107

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 103-116

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 115-102

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 137-116

Kaynak: AA

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