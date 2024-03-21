Santarelli, Türkiye'den şampiyonlukla dönmek istiyor

Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli, kulüp düzeyinde çalıştırdığı A. Carraro Imoco ile Türkiye'deki Süper Final'i kazanmak istiyor. İtalyan hocanın bu başarıyı elde edeceğine inancı tam.

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Santarelli, Türkiye'den şampiyonlukla dönmek istiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, çalıştırdığı A. Carraro Imoco ile Türkiye'deki Süper Final'i kazanacağına inanıyor.

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Eczacıbaşı Dynavit-A. Carraro Imoco yarı final rövanş karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Santarelli, eşleşme için, "İki farklı maç oynadık. İlk maçta inanılmaz bir performans ortaya koyduk. Onlar çok iyi başladılar. Zor duruma düştük. 2-0'dan sonra toparlandık ve 3-2 kazanmayı başardık" değerlendirmesinde bulundu.

İlk maçtan sonra ikinci karşılaşma için önemli dersler çıkardıklarını ifade eden İtalyan antrenör, "Bu maçta farklı bir yaklaşım sergilemeye ihtiyacımız vardı. Çünkü Eczacıbaşı'na karşı İstanbul'da oynamak kolay değil. Bu maçta ilk iki set bizim için mükemmeldi. Üçüncü sette bazı hatalar yaptık. Dördüncü sette iyiydik. Mükemmel bir maç oynadık ve Süper Final'e yükselmeyi hak ettik" şeklinde konuştu.

Santarelli, Türkiye'de Allianz Vero Volley ile oynayacakları Süper Final'de şampiyon olacaklarına inandığını vurgulayarak, "Finale gelene kadar bunun için çabaladık. Tüm kupaları kazanmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar iyi bir iş çıkardık. Ancak bu yeterli değil. Çok fazla mücadele etmeliyiz" dedi.

Daniele Santarelli ayrıca "Türk takımları ile İtalya ekiplerinin kalitesi çok yakın. Geçen sene iki Türk takımı final oynamıştı. Bu yıl iki İtalyan takımı finalde. Her şey olabiliyor. Biraz da şansa ihtiyacımız var. Bu tür maçlarda en yüksek performansı göstermemiz gerekiyor. Bu yıl İtalyan takımları Süper Final'de, gelecek sezon ne olur bilmiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Etiketler
Santarelli Türkiye Eczacıbaşı Filenin Sultanları Voleybol
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