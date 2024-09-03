Tümer Metin'den Osimhen Sözleri

BilardoMax ve Dünya şampiyonu bilardocu Semih Saygıner'in ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Balaban - Theory Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası bugün gerçekleşti. Turnuvaya; 12 dünya, 16 Avrupa şampiyonluğu ve 21 Dünya Kupası birinciliği bulunan Belçikalı sporcu Frederic Caudron, Dünya Şampiyonu Tayfun Taşdemir, Dünya Kupası birincisi Adnan Yüksel, gençler dünya ve Avrupa Şampiyonu Burak Haşhaş ve eski milli futbolcu Tümer Metin katıldı. Karşılaşmaların öncesinde eski milli futbolcu Tümer Metin, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

‘PROFESYONEL VE AMATÖR OYUNCULAR BU KADAR KOLAY BİR ARAYA GELEMİYOR’

Çok keyifli bir organizasyon düzenlendiğini ifade eden Tümer Metin, “Ortam keyifli. 22'incisi düzenleniyor. Önemli bir organizasyon gelenek olmuş vaziyette. Önemi de şu hem profesyonel oyuncuların hem de amatör oyuncuların aynı masa etrafında bir rekabet ortamı içinde bulunması. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Özellikle İlhan Aydın, Max ailesi ve Murat Tüzül. Ben harcadıkları emekleri birebir şahit olduğum için söylüyorum. Çok kafa patlatıyorlar, çok yoğunlaştılar ve çok önemsiyorlar. Doğal olarak da karşılığını aldıklarını düşünüyorum. Çok keyifli bir organizasyon. Masada ve rekabetin içinde olabilmek, bir dünya şampiyonu ile aynı atmosferi soluyabilmek, çok kolay yaşanılabilecek bir şey değil. Dünya'nın hiçbir yerinde profesyonel ve amatör oyuncular bu kadar kolay bir araya gelemiyor. Keyifliyiz ve mutluyuz. Eğleneceğimiz bir gün olacak” diye konuştu.

‘OSİMHEN BÜYÜK BİR İSİM’

Ligin çok hararetli ve rekabetçi bir ortamda geçeceğini ifade eden Tümer Metin, “Hayırlısı olsun. 13 Eylül'e kadar transfer dönemi devam ediyor. Tam fırsat transferleri dönemi. Herkes şu anda bekliyor. Osimhen büyük bir isim. Her ne kadar kamuoyunda başka yerden yorumlar yapılmış olsa da ben kariyeri açısından son derece büyük bir isim olduğunu düşünüyorum. Bakalım ligimize nasıl bir uyum sağlayacak. Galatasaray'a nasıl bir uyum sağlayacak ve o süreç nasıl geçecek. Bu sene ligin çok hararetli ve rekabetçi bir ortamda geçeceğine şüphe yok” yorumlarında bulundu.

Kaynak: DHA