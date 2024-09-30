Tüm Dünya Mourinho'nun Hareketini Konuşuyor: 'Daha Önce Hiç Görülmemiş Protesto'

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederken teknik direktör Jose Mourinho'nun hakemlerin verdiği karara gösterdiği tepki maça damga vurdu.

Portekizli teknik direktör, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole tepki göstererek, ofsayt kararı verilen pozisyonun görüntüsü olan bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne bıraktı.

Karşılaşma sonrası yaptığı harekete ilişkin konuşan Mourinho, "Ofsayt yoktu bu yüzden kamera önüne pozisyonu koydum. Rakibin sol beki ofsaytı bozuyordu. Bizim açımızdan temiz bir goldü" şeklinde konuştu.

Mourinho'nun bu hareketi büyük dikkat çekerken dış basında da bu hareketi haber konusu oldu.

MOURİNHO’NUN HAREKETİ DÜNYA BASININDA

Mourinho'nun hakemin verdiği karara gösterdiği tepki dış basında büyük ilgi çekti. İşte dış basının yorumları:

Dailymail'de yer alan haberde Mourinho'nun tepkisi için, "Jose Mourinho, hakem kararlarına itiraz etmenin benzersiz bir yolunu buldu" yorumunda bulunuldu.

Planet Football'da ise Jose Mourinho'nun yayıncı kuruluş kamerasının önüne bilgisayarını koyduğu için sarı kartla cezalandırıldığında dikkat çekildi. Haberde Mourinho için "Futboldaki son sarı kart cezasını icat etti" değerlendirmesi yapıldı.

Daily Record'daki haberde ise Mourinho'nun ilginç bir sarı kart gördüğüne değinilerek Portekizli çalıştırıcının yaptığı hareket detaylıca anlatıldı.

AS'tın geçtiği haberde ise deneyimli teknik direktörün tepkisi "Bir Mourinho şovu daha" başlığıyla okurla sunuldu.

Sport 45 ise Mourinho'nun hareketinin büyük yankı uyandırdığını yazdı ve "Mourinho'nun son gösterisi" başlığını attı.

Sky Sport, "José Mourinho'nun protestosu: Dzeko'nun izin verilmeyen golü için PC kamera önünde" başlığıyla Mourinho'nun tepkisini sayfalarına taşıdı.

La Gazzetta dello Sport'taki haberde ise Mourinho için "Dahi ve delilik" tabiri kullanıldı.

Corriere dello Sport'ta ise Mourinho'nun yeni bir protesto şekli icat ettiği belirtildi ve "Mourinho'dan daha önce hiç görülmemiş bir protesto" denildi.

Eurosport'ta yer alan haberde de Mourinho'nun kendine has üslubuyla futbol dünyasında ses getirecek yeni bir harekette bulunduğu ifade edildi ve "Mourinho şovu Türkiye'de" başlığı kullanıldı.

A Bola'da Mourinho'nun bilgisayarını kameraların karşısına yerleştirmesine geniş yer ayırdı. Haberde "Mourinho olağandışı davranışları nedeniyle yeniden ilgi odağı oldu" ifadeleri yer aldı.

Record ise "İnanılmaz" başlığını attı. Haberde, "Mourinho, Edin Dzeko'nun iptal edilen golünün ardından tarzını gösterdi" denildi.

Kaynak: NTV Spor