Maç Sırasında Hayatını Kaybetti! Arsenal'dan Açıklama Geldi

İngiliz devi Arsenal'ın eski forveti 'Tyson' lakaplı Fabian Caballero, 46 yaşında hayatını kaybetti. Caballero'nun arkadaşlarıyla futsal oynarken yere yığılarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Caballero'nun ölümü sonrası Arsenal'dan yapılan açıklamada "Kulüpteki herkes, eski oyuncumuz Fabian Caballero'nun ani vefatını duymaktan büyük üzüntü duymaktadır" denildi.

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Maç Sırasında Hayatını Kaybetti! Arsenal'dan Açıklama Geldi

1998-1999 yılları arasında İngiliz devi Arsenal'da forma giyen eski forvet Fabian Caballero, memleketi Asuncion'da arkadaşlarıyla futsal oynarken yere yığıldığı ve ardından hayatını kaybettiği açıklandı.

'Tyson' lakaplı Caballero'ya ilişkin Paraguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Paraguay Futbol Federasyonu, hem Paraguay futbolunda hem de yurt dışında olağanüstü bir kariyere sahip olan eski futbolcu Fabián Caballero'nun vefatından dolayı derin bir üzüntü duymaktadır" denildi.

ARSENAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Arsenal'den yapılan açıklamada, "Kulüpteki herkes, eski oyuncumuz Fabian Caballero'nun ani vefatını duymaktan büyük üzüntü duymaktadır. Şu anda düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Dundee Futbol Kulübü'ndeki herkes, eski Dundee oyuncusu Fabian Caballero'nun vefatını bu sabah öğrenerek son derece şok ve üzüntü yaşadı. Fabian 46 yaşında vefat etti ve Dundee Futbol Kulübü'ndeki herkes tarafından çok özlenecek. Fabian, Temmuz 2000'de Dee ile sözleşme imzaladı ve Dundee taraftarları arasında favori bir isim oldu" ifadeleri kullanıldı.

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