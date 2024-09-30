Acun Ilıcalı Açıkladı: Fenerbahçe TFF'ye Videolu Başvuruda Bulunacak

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele 2-0 Fenerbahçe lehine sona erdi.

Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı açıklamasında; "Türkiye'de garip şeyler oluyor. Taraftarlarımız şunu bilsin. Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Sıcağı sıcağına tam pozisyonları değerlendirmeden açıklama yapmak istiyoruz. Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip öyle konuşacağız. 1-2 gün içinde yapacağız." dedi.

ACUN ILICALI: TFF'YE VİDEO GÖNDERECEĞİZ

Fenerbahçe Asbaşkanı sözlerinin devamında; "Federasyonumuza güveniyoruz. Niyeti gayet iyi. Ancak olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları onlara ileteceğiz. Bugün olanları herkes gördü zaten. Net penaltı pozisyonu. İncelenmemesi. Bizim VAR'ların kısa sürmesi. Başka VAR'ların uzun incelenmesi. Garip." ifadelerini kullandı.