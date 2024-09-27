Manchester City'de Sakatlık Şoku! Yıldız Oyuncu Sezonu Kapattı

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sezonu kapattı.

İspanyol futbolcu, Arsenal ile oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın 21. dakikasında Thomas Partey ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalmış ve oyuna devam edememişti.

Menajer Pep Guardiola bugün yaptığı açıklamada, Rodri'nin ameliyat olduğunu ve sezonu kapattığını açıkladı.