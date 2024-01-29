Tugay Kerimoğlu'ndan sürpriz karar!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) futbol takımlarından Miracle Değirmenlik Spor Kulübü, sportif direktörlük pozisyonu için eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile anlaşma sağladı.

İHA'nın aktardığı habere göre, kulüp başkanı Hakan Törehan ile görüşen Kerimoğlu, yarın KKTC'ye gidecek.

RESMİ İMZA ATILACAK

Son görüşmenin ardından resmi imzayı atacak olan Tugay Kerimoğlu, ardından görevine başlayacak.

TUGAY KERİMOĞLU KİMDİR?

Tugay Kerimoğlu (d. 24 Ağustos 1970, Trabzon), orta saha mevkisinde görev yapmış eski millî Türk futbolcudur.

Kerimoğlu, futbola Galatasaray altyapısında yetişmiştir. Burada kendini gösteren Tugay Kerimoğlu, genç millî takım kadrolarına çağrılmaya başladı. 1987-88 sezonunda Jupp Derwall tarafından A takım kadrosuna yükseltilen Tugay, sezon başında Almanya kampına katılan futbolculardan oldu ve hazırlık maçlarında şans buldu. Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından ligde ve Avrupa kupalarında ilk 16'ya alınan Tugay'ın ligdeki ilk maçı 12 Eylül 1987'de Çaykur Rizespor karşılaşması oldu. Uğur Tütüneker'in yerine oyuna dahil olan Tugay, sezon içinde toplam 4 maçta yedeklerden oyuna dahil oldu. Sezon sonunda kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu gördü.

Tugay Kerimoğlu 24 Mayıs 2009 da oynanan Blackburn Rovers'ın, West Bromwich Albion ile oynadığı sezonun son karşılaşmasında profesyonel futbol hayatına nokta koydu. Blackburn Rovers kulübünün kendi kuralları gereği 10 yıldan az formasını giyen futbolcuya jübile yapmaması nedeniyle sezon sonunda profesyonel futbolu bırakma kararı alan alan Tugay Kerimoğlu'nun oynadığı son maç, 32 bin kişilik Ewood Park Stadyumu'nu dolduran futbolseverlerin coşkun sevgi gösterileri sonucunda adeta bir jübileye dönüştü. Blackburn Rovers Kulübü yönetimi tarafından, karşılaşmadan önce stadyumdaki seyircilere, kâğıttan yapılmış Tugay maskeleri değıtıldı. Karşılaşmayı izlemeye çoğu Türk bayraklarıyla gelen Blackburn Rovers taraftarları, 8 yıldır takımlarında oynanan Tugay'a, karşılaşma boyunca Türk bayrakları ve Tugay maskelerini sallayarak veda ettiler. 21.10.2010 tarihinde Galatasaray spor kulübünde, Aynı tarihte teknik direktörlüğe başlayan Hagi'nin yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

TUGAY KERİMOĞLU'NUN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Manchester City

Tugay Kerimoğlu futbol yaşantısına Manchester City altyapısında antrenör olarak devam etmiştir.

Galatasaray

4 Mart 2010'da Galatasaray'da antrenör olarak göreve başlamıştır. 21 Ekim 2010'da Galatasaray teknik direktör yardımcılığı görevine getirilmiştir. 30 Eylül 2013'te Roberto Mancini'nin gelmesiyle tekrar Galatasaray teknik direktör yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Şanlıurfaspor

26 Kasım 2015 tarihinde Tugay Kerimoğlu, 1 buçuk yıllık sözleşme imzalayarak 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü oldu. 10 Nisan 2016 tarihinde art arda gelen yenilgiler üzerine istifa etti.

Türkiye'de Teknik Direktörlüğü Bırakması

4 Kasım 2017 tarihinde, Türkiye'de teknik direktörlük yapmak istemediğini açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem