Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladı

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladı

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü’yü resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ““Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü’nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek” denildi.

Fenerbahçe’nin sosyal medya açıklamasında, “Çağlar Söyüncü, aramıza hoş geldin” denilerek bir de video yayınlandı.

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