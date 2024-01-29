Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladı

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü’yü resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ““Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü’nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek” denildi.

Fenerbahçe’nin sosyal medya açıklamasında, “Çağlar Söyüncü, aramıza hoş geldin” denilerek bir de video yayınlandı.