Trendyol Süper Lig 2024-25 Fikstürü Ne Zaman Belli Olacak?

Heyecanla beklenen Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü ne zaman belli olacak? Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) merakla beklenen fikstür için açıklama yaptı. İşte futbolseverlerin merakla beklediği açıklama;

Trendyol Süper Lig 2024-25 Fikstürü Ne Zaman Belli Olacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

Kaynak: AA

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