Galatasaray'dan Yeni Transfer: Eski Yıldızını Kadrosuna Kattı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'tan 29 yaşındaki Doğukan Ulu'yu transfer edildi. Tecrübeli orta oyuncu ile Galatasaray, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray'dan Yeni Transfer: Eski Yıldızını Kadrosuna Kattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'tan Doğukan Ulu'yu transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 2014-2022 yılları arasında Galatasaray forması giyen 29 yaşındaki orta oyuncu Doğukan Ulu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Galatasaray'dan Yeni Transfer: Eski Yıldızını Kadrosuna Kattı - Resim : 1

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp kariyerinde 1 Efeler Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu bulunan milli oyuncu, 2024-2025, 2025-2026 sezonlarında sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Doğukan Ulu’ya yeniden hoş geldin der, Galatasaray HDI Sigorta forması altında başarılar dileriz."

Kaynak: AA

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