Transfer, istifa, TFF, Galatasaray... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi adeta bombaladı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemdeki birçok konuya ilişkin Beşiktaş Stadyumu’nda basın toplantısı yaptı.

Son dönemde eleştirilerin hedefi haline gelen Çebi, transferlerden, TFF’ye eleştiriye, sponsorlardan transfer çalımlarına ilişkin birçok konuya ilişkin konuştu.

Açıklamalarında istifa etmeyeceğini net bir şekilde ifade eden Çebi, Galatasaray’a da transfer maliyetleri üzerinden yüklendi.

Çebi’nin açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben, şov yapmadan kulübün gerçek sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyorum.

Bu toplantıyı ben, birkaç hafta sonra büyük sponsorluk sözleşmeleri ve yaklaşık 600-700 milyon TL'lik gelir sağlayacağı sözleşmelerin bitme noktasındayız ve bittiği zaman yapmayı arzu ediyordum. Ama bu sefer öne almak zorunda kaldım.



Ben işimin başındayım. Benim bir ailem var. Dört kez covid geçirdim, sağlık sorunlarım olabilir. İşimle uğraşmak zorundayım. Şirketimde bulunmamamdan kaynaklanan, çalışanlarım tarafından zor durumda bırakılıp maddi olarak hırpalandığım süreç yaşadım.

Herkes beni medyanın önünde görmediği zaman, işimin başında olmadığımı ifade ediyorlar. Bana istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ama Beşiktaş'a zarar vermeyin. Ben, en zor dönemde Beşiktaş'a gelmiş bir başkanım.

Elektrikleri sönmüş, personel darmadağın, 6 aydır kimse maaş alamamış, bir sürü icra dosyaları dolaşırken girdiğim bu kulüpten, bugün burayı her türlü borcun anında ödendiği, kimseye mahcubiyetimizin olmadığı bir kulüp yönetmeye çalışıyorum.

GALATASARAY’A GÖNDERME YAPTI: TFF DÜRÜSTSE İNCELEYECEK

10 liralık transferi nasıl 1 liraya yapıyorlar bilmiyorum. Beşiktaş'ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam. Beşiktaş'ı ateşe atamam! Bunlar TFF'nin konusu, onlar bakacak.

TFF dürüstse, açıksa, şeffafsa inceleyecek. Ali Koç'un, 'Ben 10 milyon verdim, 3 milyona nasıl aldılar?' lafını ciddiye almayacak mı? Burada küme düşürmeye kadar giden durumlar var.

Bana güvenin, inanın en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Birkaç hafta sonra nasıl sponsorluklar açıkladığımızı göreceksiniz.

Telefon numaramız ortada. Zaten internet sitesine de koyduracağım! Gedson Fernandes geldiğinde ortalığı yıktınız! Ghezzal, Rosier için rakip takım 3-5 kere hocasını, yöneticini gönderdi. Onları biz aldık biz! Gönül bağı ile aldık. Bas bas paraları ile olmuyor!

Takım içinde huzuru yaratmaya mecburuz. Bizim koyduğumuz alt ve üst limitler var. Bu limitlerin dışına çıktığım zaman, takımdaki huzuru bozarım. Biz, bu şekilde başarılı olacağız.

HALİL DERVİŞOĞLU’NUN GALATASARAY’A TRANSFERİ

Halil Dervişoğlu transfer çalımı ya, anlatalım mı? Bu arkadaşımızın babası Şenol hocayı arıyor, 'Oğlum Beşiktaş'ta oynamak istiyor, Galatasaray'da yaşadıklarının ardından oraya gitmek istemiyor.' diyor. Beyefendi Galatasaray'a gitmeyecek olan oğlu için 'Galatasaray 3 lira fazla verdi...' dedi. Şenol hoca 'Bana bu kafada adam yaramaz, bırak gitsin' dedi. Bu transfer çalımı mı? Evet, değil mi? Çünkü onlar onu öyle satıyorlar. Ama biz Rashica'yı satmayı beceremiyoruz. Taraftarın hırsı bana. Benle olan meselelerinizi benle çözün.

Tadic'e teklif yaptık, 2.5 katını istedi bizden. Şenol Hoca 'Asla. Takım içindeki huzuru bozmayalım' dedi. Adam yılların hocası, futbolcu psikolojisini hepimizden daha iyi biliyor. Benim için onun sözü geçerlidir. Hocanın ve teknik ekibin istemediği hiçbir futbolcuyu almadık.

RAMOS DUDAK UÇUKLATAN BEDEL TALEP ETMİŞ

Talisca istenmez mi? İstenir, kulübüne gerekli müracaatı da yaptık. Cevap; 'hayır' oldu. Ramos için uğraştık. Yıllık 25 milyondan 2 yılda vergilerle beraber 50 milyon euro gibi bir rakam istedi. Beşiktaş'ın 4'te 1 borcu. 37 yaşında bir çocuk. Halil Dervişoğlu'nun babası Şenol Hoca'yı arıyor; 'Oğlum Beşiktaş'ta oynamak istiyor' diyor. Beyefendi, Galatasaray'a gitmeyecek olan oğlu için; 'Galatasaray 3 lira fazla verdi' dedi. Şenol Hoca; 'Bana bu kafada adam yaramaz, bırak gitsin' dedi. Bu transfer çalımı mı? Tadic bizden verdiğimiz ücretin iki katını istedi. Hoca da 'asla vermeyin' dedi. Şenol Güneş ve teknik ekibin istemediği hiçbir oyuncuyu almadık.

