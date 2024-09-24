Trabzonspor’dan Hakemin 'VAR' Kararına Tepki

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda berabere kalan Trabzonspor’da karşılaşmanın hakemi ile VAR hakemine tepkiler sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçın ardından bu akşam saatlerinde VAR kayıtlarını açıklaması sonrası ortaya çıkan görüntülere ilişkin bordo-mavili kulüpten yazılı bir açıklama geldi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Simon Banza'nın kaydettiği golü, karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan’ın VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal ettiği esnasında VAR hakeminin ‘Bravo’ şeklindeki sözlerine tepki gösterildi.

‘ÇÜRÜYEN BİR BEDEN”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan VAR kayıtları, Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil, çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir. Bir hakem, gözlerinin önünde cereyan eden hakikati görmezden gelerek "var" olanı yok sayıyor; çünkü ona bir başkası tarafından buyurulan talimat, adaletten daha değerli. Ve sonra o ironik kelime dökülüyor: "Bravo." Erkan Engin'in ağzından çıkan bu tek kelime; futbolun kalbine saplanmış hançerin ucudur. Volkan Bayarslan kendi iradesinden, mesleğinin onurundan ve oyunun ruhundan ödün verirken o sahada sadece Trabzonspor’un golü değil, futbolun ta kendisi iptal ediliyor. Bir hakem, adaleti çiğneyerek 'bravo' kazanıyor; işte Türk futbolunun geldiği yer tam olarak burasıdır. Ama bravo size, futbolu bu kokuşmuş düzenin çarklarında öğütenler! Bravo, bu güzel oyunu kendi kirli hesaplarınıza meze yapanlar! Unutmayın, gerçek asla kaybolmaz, sadece bir süreliğine susturulur. Ve bir gün, o adalet çığlığı sahalara geri döndüğünde, sizler sadece o sessiz “bravo”ların yankısıyla hatırlanacaksınız. İşte o zaman, bu oyunun gerçek sahipleri, alkışı geri alacak ve sahnede sadece hakikat kalacak.”

Kaynak: DHA